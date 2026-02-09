Auto IU

Verkehrspolizei mit Videofahrzeug unterwegs – BMW mit 35 km/h zu schnell und eingebautem Blitzerwarner

Symbolfoto: 2fly4
ROTTENDORF, LKR. WÜRZBURG – Mit überhöhter Geschwindigkeit und Blitzerwarner war eine 64-Jährige am Sonntag auf der B 8 unterwegs. Bei einer anschließend Kontrolle wurde außerdem ein Gerät zur Warnung vor Blitzern gefunden. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Mit 135 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h war eine 64-jährige Deutsche am Sonntagmittag auf der B 8 in Richtung Würzburg unterwegs.

Der BMW der Frau geriet dabei ins Visier eines Videofahrzeuges des Verkehrspolizieiinspektion Biebelried, welches Geschwindigkeits- und Abstandsverstöße messen und aufzeichnen kann.

Bei einer anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges stellten die Beamten außerdem fest, dass auf dem Armaturenbrett des Pkw ein sogenannter Blitzerwarner verbaut und in Betrieb war.

Das Gerät wurde sichergestellt.

Die Fahrerin erwartet nun wegen dem nicht zulässigen Warngerät ein Bußgeld von 75 Euro. Hinzu kommt die Geschwindigkeitsüberschreitung, für die mindestens 150 Euro und ein Punkt in Flensburg anfallen.

