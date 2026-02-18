Auto IU

Verkehrspolizei stoppt Falschfahrer auf der B8: Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

18. Februar 2026Letztes Update 18. Februar 2026
Verkehrspolizei stoppt Falschfahrer auf der B8: Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

BIEBELRIED, LKR. KITZINGEN – Am Dienstagmittag ist ein 47-jähriger Lkw-Fahrer als Geisterfahrer auf die B8 aufgefahren und wurde erst nach einer gefährlichen Strecke vom Autobahnkreuz Biebelried in Richtung Würzburg gestoppt. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried konnte das Gespann schnell anhalten und beim Wenden unterstützen, sucht nun jedoch nach Zeugen oder Autofahrern, die durch das Manöver gefährdet wurden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12:50 Uhr, als der rumänische Sattelzugfahrer die Fahrbahn für die Fahrtrichtung Kitzingen fälschlicherweise in Richtung Würzburg befuhr. Der Fahrer musste noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro hinterlegen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Hergang und bittet Personen, die dem Lkw ausweichen mussten oder Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09302/910-0 zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

18. Februar 2026Letztes Update 18. Februar 2026

Mehr

Steinewerfer von Brücke in Veitshöchheim und Autozerkratzer in Eisingen

Steinewerfer von Brücke in Veitshöchheim und Autozerkratzer in Eisingen

18. Februar 2026

1. FC Schweinfurt 1905 stellt Cheftrainer Victor Kleinhenz und Co-Trainer Gregor Opfermann frei

18. Februar 2026
Einbrecher, Diebe, Feueralarmauslöser und Beschmierer – Die Polizei Würzburg hatte gut zu tun…

Einbrecher, Diebe, Feueralarmauslöser und Beschmierer – Die Polizei Würzburg hatte gut zu tun…

18. Februar 2026
Auseinandersetzung auf Faschingsfeier: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Marktbreit

Auseinandersetzung auf Faschingsfeier: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Marktbreit

18. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)