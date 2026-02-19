Auto IU

Verkehrspolizei stoppt Falschfahrer auf der B8: Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026
Verkehrspolizei stoppt Falschfahrer auf der B8: Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht
Symbolfoto: 2fly4
BIEBELRIED, LKR. KITZINGEN – Am Dienstagmittag ist ein 47-jähriger Lkw-Fahrer als Geisterfahrer auf die B8 aufgefahren und wurde erst nach einer gefährlichen Strecke vom Autobahnkreuz Biebelried in Richtung Würzburg gestoppt. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried konnte das Gespann schnell anhalten und beim Wenden unterstützen, sucht nun jedoch nach Zeugen oder Autofahrern, die durch das Manöver gefährdet wurden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12:50 Uhr, als der rumänische Sattelzugfahrer die Fahrbahn für die Fahrtrichtung Kitzingen fälschlicherweise in Richtung Würzburg befuhr. Der Fahrer musste noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro hinterlegen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Hergang und bittet Personen, die dem Lkw ausweichen mussten oder Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09302/910-0 zu melden.

Mehr

