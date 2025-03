Verkehrsprojekt „Mein schnelles Fahrrad“ – Pedelec-Kurse im Raum Unterfranken

UNTERFRANKEN – Die Jugendverkehrsschulen bieten speziell für die Zielgruppe „Radfahrende 50+“ Pedelec-Trainings an. Die kostenfreien Kurse sollen helfen, den Umgang mit den elektrischen Fahrrädern sicherer zu gestalten und das Fahrverhalten im Alltag zu verbessern.

Pedelec-Kurse für mehr Sicherheit

Die Teilnehmer erhalten praktische Übungen sowie wertvolle Tipps rund um das Brems- und Geschwindigkeitsverhalten der Pedelecs. Zudem werden allgemeine Themen zum sicheren Radfahren behandelt. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein eigenes Pedelec sowie ein Fahrradhelm.

Kurse in ganz Unterfranken

Die Trainings finden an verschiedenen Dienststellen in Unterfranken statt. Eine stets aktualisierte Übersicht mit Terminen und Standorten bietet die Bayerische Polizei im Rahmen des Verkehrsprojekts „Mein schnelles Fahrrad“.

Erster Kurs in Main-Rhön:

Am 29. März 2025 führt die Polizei Bad Kissingen einen der ersten Kurse im Bereich Main-Rhön durch. Veranstaltungsort ist der Verkehrsübungsplatz hinter der Bayernhalle in Bad Kissingen. Weitere Termine werden fortlaufend ergänzt.