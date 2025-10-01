Verkehrsschau: Baustellen ohne verkehrsrechtliche Anordnung festgestellt
ARNSTEIN – Beamte der Polizeiinspektion Karlstadt haben zusammen mit dem Landratsamt Main-Spessart bei einer Verkehrsschau in Arnstein sowie den Ortsteilen Schwebenried und Gänheim Mängel bei der Absicherung von Baustellen festgestellt. An insgesamt drei Stellen wurden Arbeiten im öffentlichen Straßennetz ohne die dafür erforderliche verkehrsrechtliche Anordnung durchgeführt. Gegen einen verantwortlichen Bauleiter wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.
Der betroffene Bauleiter, ein deutscher Staatsangehöriger, muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.
Die Polizei betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der gesetzlichen Vorgaben: Eingriffe oder Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenverkehr benötigen stets eine vorherige Genehmigung durch die zuständige Behörde (verkehrsrechtliche Anordnung). Bauverantwortliche werden dringend gebeten, diese Anordnungen rechtzeitig einzuholen, um Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer und die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren zu verhindern.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!