Verkehrssicherheit im Fokus – Großkontrolle der Polizei

WERNECK – Am Montagmorgen fand auf den Autobahnen A70 und A71 eine großangelegte Verkehrskontrolle statt, an der rund 100 Polizeibeamte beteiligt waren. Die Aktion begann noch vor Sonnenaufgang und dauerte bis in die Mittagsstunden. Ziel der Maßnahme war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr zu ziehen.

Großkontrolle mit überregionaler Beteiligung

Durchgeführt wurde die Maßnahme von der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck, unterstützt von weiteren unterfränkischen Polizeidienststellen, der Bundespolizei, dem Zoll sowie Kollegen aus Baden-Württemberg und Hessen. Der gesamte Verkehr wurde über einen Parkplatz umgeleitet, auf dem dann stichprobenartige Kontrollen vorgenommen wurden. Im Fokus standen vor allem Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Ergebnisse der Kontrollaktion

Die Polizei zieht eine positive Bilanz: Die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer war fahrtauglich und kooperierte mit den Einsatzkräften. Dennoch mussten insgesamt 18 Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen werden. Zwei davon verfügten nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. In 16 weiteren Fällen stand der Verdacht der Fahruntüchtigkeit im Raum – 15 davon mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, einer unter Alkoholeinfluss. Blutentnahmen wurden zur Beweissicherung angeordnet, die betroffenen Personen erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Polizei kündigt weitere Maßnahmen an

Das Polizeipräsidium Unterfranken plant, im Laufe des Jahres 2025 die Kontrollen zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit weiter zu intensivieren. Ziel ist es, rücksichtsloses Verhalten am Steuer – insbesondere durch Alkohol- und Drogenkonsum – konsequent zu ahnden und so die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die Polizei kündigt an, weiterhin regelmäßig groß angelegte Kontrollmaßnahmen durchzuführen.