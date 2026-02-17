Auto IU

Verkehrsteilnehmer beleidigt Feuerwehrleute: Polizei Haßfurt ermittelt nach Vorfall in Wonfurt

Verkehrsteilnehmer beleidigt Feuerwehrleute: Polizei Haßfurt ermittelt nach Vorfall in Wonfurt
WONFURT, LKR. HASSBERGE – Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstagnachmittag gegen 17:10 Uhr im Blochweg ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr massiv beleidigt. Der Mann war offensichtlich mit den Absperrmaßnahmen für eine Faschingsveranstaltung unzufrieden und stieß sowohl nach dem Abstellen seines Ford C-Max als auch bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug verbale Angriffe gegen die Helfer aus.

Der Gesuchte wird als etwa 185 cm groß, circa 35 Jahre alt und schlank beschrieben und sprach fränkischen Dialekt. Die Polizei Haßfurt betont in diesem Zusammenhang, dass Beleidigungen gegen Rettungs- und Hilfskräfte, die ihren Dienst größtenteils ehrenamtlich in ihrer Freizeit leisten, keine Kavaliersdelikte, sondern Straftaten sind. Hinter jeder Uniform steckt ein Mensch, dem Respekt und Anerkennung für seinen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit gebühren.

Solltest du Hinweise zu der beschriebenen Person oder dem Fahrzeug geben können, melde dich bitte bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0.

