Verkehrsteilnehmer mit Alkohol oder ohne Führerschein am Steuer

STADT UND LKR. WÜRZBURG – Zwischen Samstag und Sonntag haben Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Würzburg-Land in drei Fällen Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, deren Fahrer entweder alkoholisiert waren oder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

In RIMPAR kontrollierten Beamte am Samstag gegen 13:15 Uhr in der Niederhoferstraße einen Pkw. Am Steuer befand sich ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Würzburg, der keinen Führerschein vorweisen konnte. Gegen ihn sowie gegen die Halterin des Fahrzeugs, die als Beifahrerin mitfuhr, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet – einmal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einmal wegen der Ermächtigung dazu.

Später, gegen 13:50 Uhr, fiel den Beamten in GÜNTERSLEBEN ein Pkw auf, der in der Jahnstraße unsicher geführt wurde. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten starken Alkoholgeruch bei der 62-jährigen Fahrerin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Ihre Fahrt wurde sofort unterbunden, und eine Blutentnahme wurde auf der Dienststelle durchgeführt. Die Frau aus dem Allgäu sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Am frühen Sonntagmorgen um 01:10 Uhr stoppten Beamte in der ROTTENDORFER STRAßE in WÜRZBURG einen weiteren Pkw. Der 26-jährige Fahrer stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 0,8 Promille. Der Würzburger muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.



