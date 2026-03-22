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Verkehrsunfall am Heubacher Kreuz – Zeugen nach Ampel-Kollision gesucht

22. März 2026Letztes Update 22. März 2026
Verkehrsunfall am Heubacher Kreuz – Zeugen nach Ampel-Kollision gesucht
Symbolfoto: Kalhh / Pixabay
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EBERN IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Samstagmorgen ist es auf der B 279 am Heubacher Kreuz zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Gegen 09:25 Uhr kollidierten ein BMW X1 und ein Dacia Duster im Kreuzungsbereich, wobei drei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 38-jährige BMW-Fahrerin war auf der Bundesstraße von Ebern in Richtung Rentweinsdorf unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich mit dem Dacia zusammenstieß, der von Ebern kommend in Richtung Heubach fuhr. Die Insassen des Dacia, eine 43-jährige Frau und ein 57-jähriger Mann, sowie die BMW-Fahrerin mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Gesamtsachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

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Im Zentrum der polizeilichen Ermittlungen steht die Frage, welcher der beteiligten Fahrzeugführer das Rotlicht der Ampelanlage missachtet hat. Die Polizeiinspektion Ebern bittet daher unbeteiligte Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich zu melden.

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter folgender Telefonnummer entgegen:

09531/924-0

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