Verkehrsunfall auf A3 – Vier Personen verletzt – Zeugen gesucht
WALDASCHAFF – Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 14:20 Uhr auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Frankfurt ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, wobei eine Person schwer und drei weitere leicht verletzt wurden. Der Fahrer eines PKW, dessen Fahrzeug sich nach einer Kollision mit einem Wohnmobil mehrfach überschlug, musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg sucht nach unbeteiligten Zeugen zur Klärung des genauen Unfallhergangs.
Nach derzeitigen Erkenntnissen musste der Fahrer eines Wohnmobils auf dem mittleren Fahrstreifen nach eigenen Angaben auf den linken Fahrstreifen ausweichen, da ein Sattelzug von rechts in die Mitte zog. Das Wohnmobil touchierte daraufhin einen PKW auf der linken Spur. Der PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Die Beifahrerin und zwei Kinder im Alter von 9 und 15 Jahren wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die A3 musste infolge des Unfalls für rund eine Stunde vollgesperrt werden. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der Unfallbeteiligten erhoffen sich die Ermittler der Verkehrspolizei Aschaffenburg Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 06021/857-2530.
