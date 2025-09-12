Verkehrsunfall – auf Bus aufgefahren – Sechs Personen verletzt
ROTHENFELS – Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2315 ein Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen leicht verletzt wurden. Ein 51-jähriger Fahrer eines PKW fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Bus auf.
Der Unfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der Strecke von Hafenlohr in Richtung Lohr. Durch den Aufprall wurden insgesamt fünf Businsassen im Alter von 17 bis 58 Jahren sowie der Busfahrer leicht verletzt. Einer der Fahrgäste musste zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der PKW des 51-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.
Neben der Polizeiinspektion Marktheidenfeld waren auch rund 25 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, vier Rettungswägen und ein Notarzt vor Ort im Einsatz. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09391/9841-0 zu melden.
