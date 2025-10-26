Auto IU
Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes – Verursacher entfernt sich unerkannt
DETTELBACH – Am Samstagnachmittag, zwischen 13:55 Uhr und 14:10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Weingartenstraße ein weißer Audi von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Der Geschädigte stellte den Schaden an der hinteren Stoßstange linksseitig nach seinen Einkäufen fest. Am Audi wurde dunkler Farbabrieb festgestellt, der vom Verursacherfahrzeug stammen könnte.
Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.
