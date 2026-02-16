Auto IU

Verkehrsunfall auf der B26: Straße nach Zusammenstoß wegen Schneeglätte gesperrt

16. Februar 2026
Verkehrsunfall auf der B26: Straße nach Zusammenstoß wegen Schneeglätte gesperrt
Symbolfoto: 2fly4
LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am späten Sonntagabend gegen 23:30 Uhr hat ein VW Transporter auf der B26 die Kontrolle verloren und ist aufgrund von Schneeglätte in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden VW Tiguan, wodurch beide Autos so schwer beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Glücklicherweise wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand bei dem Unfall verletzt. Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der aufwendigen Bergungsarbeiten für etwa dreieinhalb Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt.

16. Februar 2026

