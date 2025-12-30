Verkehrsunfall auf Grund Straßenglätte – 27-Jährige kommt von Fahrbahn ab

LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Dem Sachstand nach aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor eine 27-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und touchierte mehrere Fahrzeuge eines Autohauses. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Lohr.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war die 27-Jährige am Montag, gegen 12:00 Uhr, auf der Sackenbacher Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Stoltestraße abbiegen. Offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in Verbindung mit den glatten Straßenverhältnissen kam die Frau mit ihrem Ford von der Fahrbahn ab. Sie fuhr geradeaus auf das Gelände eines dortigen Autohauses und beschädigte drei vor dem Gebäude abgestellte BMW.

Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an den insgesamt vier Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Hinweise der unterfränkischen Polizei

Vor der Fahrt:

Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit Winterreifen aus, wenn Sie auch bei winterlichen Straßenverhältnissen mobil sein müssen. Als Faustregel gilt: Winterreifen von „O bis O“ – von Oktober bis Ostern.

Denken Sie an Eiskratzer und einen Besen zum Entfernen von Schnee.

Säubern Sie alle Scheiben vollständig von Eis und Schnee – dies gilt auch für Beleuchtung und Kennzeichen.

Entfernen Sie Schnee und Eis vom Fahrzeugdach, um Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.

Füllen Sie das Scheibenwischwasser mit ausreichendem Frostschutz auf.

Während der Fahrt:

Geschwindigkeit anpassen: Fahren Sie stets den Straßenverhältnissen angepasst.

Abstand halten: Durch längere Bremswege ist ein größerer Abstand zum Vorausfahrenden nötig. Fahren Sie vorausschauend, um Bremsmanöver frühzeitig einschätzen zu können.

Vorsichtig lenken: Besonders in Kurven oder beim Spurwechsel können abrupte Lenkbewegungen zum Ausbrechen des Fahrzeugs führen.

Hauptstraßen nutzen: Nebenstraßen und Schleichwege sind oft später geräumt oder gestreut. Auf viel befahrenen Straßen ist der Winterdienst meist früher unterwegs.

Vorsichtig bremsen: Bremsen Sie frühzeitig. Vor Kreuzungen, auf Brücken und in Waldstücken besteht erhöhte Glättegefahr.