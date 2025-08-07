Verkehrsunfall aufgrund Wendemanöver auf Staatsstraße – Eine Person verletzt

HAFENLOHR, LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwochabend, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2315 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Erstem Sachstand nach fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Kleintransporter von Marktheidenfeld in Richtung Hafenlohr. Aus bislang ungeklärter Ursache wendete er sein Fahrzeug auf der Staatsstraße und stand dabei quer auf beiden Fahrbahnen. Eine 51-Jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf den Kleintransporter auf. Aufgrund des Aufpralls kippte der Kleintransporter auf die Beifahrerseite. Beide Fahrzeuginsassen konnten sich selbständig aus dem Kleintransporter befreien und blieben glücklicherweise unverletzt. Die 51-Jährige Pkw-Fahrerin wurde aufgrund des Zusammenstoßes leicht verletzt, sie wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 55.000 Euro.