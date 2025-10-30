Verkehrsunfall bei Abfahrt von Autobahn – 14.000 Euro Sachschaden
MARKTHEIDENFELD / LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwochmorgen, gegen 06:00 Uhr, kam es an der Anschlussstelle Marktheidenfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW, bei dem ein Gesamtschaden von 14.000 Euro entstand. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt.
Der 55-jährige deutsche LKW-Fahrer beabsichtigte, von der A3 auf die B8 in Richtung Marktheidenfeld aufzufahren. Dabei übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten 65-jährigen deutschen Skoda-Fahrer, der auf der B8 von Marktheidenfeld nach Kreuzwertheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.
Beide Fahrzeuge, sowohl der Sattelzug als auch der PKW, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Die Freiwillige Feuerwehr Altfeld war mit 8 Einsatzkräften vor Ort und übernahm die Verkehrsregelung und die Fahrbahnreinigung. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.
