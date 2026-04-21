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Verkehrsunfall bei Eltmann: Ersthelfer löschen brennendes Auto nach Kollision

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Verkehrsunfall bei Eltmann: Ersthelfer löschen brennendes Auto nach Kollision
Symbolfoto: 2fly4
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ELTMANN – Ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße Richtung Oberaurach endete am Samstagnachmittag glücklicherweise glimpflich für die Beteiligten. Dank des schnellen Eingreifens von Ersthelfern konnte ein Fahrzeugbrand gelöscht werden, bevor sich die Flammen weiter ausbreiteten.

Gegen 14:40 Uhr war eine 56-jährige VW-Fahrerin hinter einem Nissan auf der Staatsstraße unterwegs. Als der vorausfahrende 54-jährige Fahrer nach rechts in die Straße „Kaltengrund“ abbiegen wollte, erkannte die Frau die Situation offenbar zu spät. Trotz eines Ausweichmanövers touchierte sie das Heck des Nissan, geriet nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im angrenzenden Grünstreifen mit mehreren Bäumen.

Beherztes Eingreifen verhindert Schlimmeres

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Nach dem Aufprall fing der VW der 56-Jährigen Feuer. Umstehende Zeugen reagierten sofort und löschten den Entstehungsbrand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Die Fahrerin erlitt nach aktuellem Stand lediglich leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Nissan blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

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