Verkehrsunfall bei Eltmann: Ersthelfer löschen brennendes Auto nach Kollision
ELTMANN – Ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße Richtung Oberaurach endete am Samstagnachmittag glücklicherweise glimpflich für die Beteiligten. Dank des schnellen Eingreifens von Ersthelfern konnte ein Fahrzeugbrand gelöscht werden, bevor sich die Flammen weiter ausbreiteten.
Gegen 14:40 Uhr war eine 56-jährige VW-Fahrerin hinter einem Nissan auf der Staatsstraße unterwegs. Als der vorausfahrende 54-jährige Fahrer nach rechts in die Straße „Kaltengrund“ abbiegen wollte, erkannte die Frau die Situation offenbar zu spät. Trotz eines Ausweichmanövers touchierte sie das Heck des Nissan, geriet nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im angrenzenden Grünstreifen mit mehreren Bäumen.
Beherztes Eingreifen verhindert Schlimmeres
Nach dem Aufprall fing der VW der 56-Jährigen Feuer. Umstehende Zeugen reagierten sofort und löschten den Entstehungsbrand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Die Fahrerin erlitt nach aktuellem Stand lediglich leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Nissan blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.
Polizei Haßfurt sucht weitere Zeugen
Die Unfallaufnahme wurde durch die Polizeiinspektion Haßfurt durchgeführt. Zur exakten Rekonstruktion des Unfallhergangs bitten die Beamten nun unbeteiligte Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.
Kontakt für Zeugen:
Polizeiinspektion Haßfurt
Telefon: 09521 927-0
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