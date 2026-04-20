Auto IU

Verkehrsunfall bei Eltmann: Ersthelfer löschen brennendes Auto nach Kollision

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Verkehrsunfall bei Eltmann: Ersthelfer löschen brennendes Auto nach Kollision
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

ELTMANN – Ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße Richtung Oberaurach endete am Samstagnachmittag glücklicherweise glimpflich für die Beteiligten. Dank des schnellen Eingreifens von Ersthelfern konnte ein Fahrzeugbrand gelöscht werden, bevor sich die Flammen weiter ausbreiteten.

Gegen 14:40 Uhr war eine 56-jährige VW-Fahrerin hinter einem Nissan auf der Staatsstraße unterwegs. Als der vorausfahrende 54-jährige Fahrer nach rechts in die Straße „Kaltengrund“ abbiegen wollte, erkannte die Frau die Situation offenbar zu spät. Trotz eines Ausweichmanövers touchierte sie das Heck des Nissan, geriet nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im angrenzenden Grünstreifen mit mehreren Bäumen.

Beherztes Eingreifen verhindert Schlimmeres

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier

Nach dem Aufprall fing der VW der 56-Jährigen Feuer. Umstehende Zeugen reagierten sofort und löschten den Entstehungsbrand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Die Fahrerin erlitt nach aktuellem Stand lediglich leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Nissan blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Das könnte Dich auch interessieren:

DIE MUSST DU HABEN: Adidas Unisex Adilette Aqua-Slides – Sportstimmung trifft auf Livestyle

Hol dir den ultimativen Klassiker für dein Badevergnügen und deine Freizeit direkt nach Hause. Die adidas Unisex Adilette Aqua Slides vereinen funktionales Design mit dem ikonischen Style der drei Streifen und bieten dir nach dem Sport oder im Alltag genau die Entspannung, die deine Füße verdienen.

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Polizei Haßfurt sucht weitere Zeugen

Die Unfallaufnahme wurde durch die Polizeiinspektion Haßfurt durchgeführt. Zur exakten Rekonstruktion des Unfallhergangs bitten die Beamten nun unbeteiligte Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.

Kontakt für Zeugen:

Polizeiinspektion Haßfurt

Telefon: 09521 927-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026

Mehr

Erfolge in Rödental und Haßfurt: Schweinfurter Leichtathleten glänzen bei Meisterschaften

Erfolge in Rödental und Haßfurt: Schweinfurter Leichtathleten glänzen bei Meisterschaften

20. April 2026
Die Wässernach – ein kleiner Bach mit großen Wundern

Die Wässernach – ein kleiner Bach mit großen Wundern

20. April 2026
Sekundenschlaf am Steuer: Wohnmobil kollidiert mit Reinigungsfahrzeug und Laterne

Sekundenschlaf am Steuer: Wohnmobil kollidiert mit Reinigungsfahrzeug und Laterne

20. April 2026
Saisonfinale der AC-Gewichtheber: Sophie Hügelschäffer glänzt mit neuen Rekorden

Saisonfinale der AC-Gewichtheber: Sophie Hügelschäffer glänzt mit neuen Rekorden

20. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)