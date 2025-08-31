Verkehrsunfall bei Kolitzheim fordert sechs zum Teil schwer verletzte Personen
KOLITZHEIM – Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Kolitzheim und Unterspiesheim sind am Freitagnachmittag sechs Personen, drei davon schwer, verletzt worden. Ein VW stieß frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. Die Straße musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.
Der Unfall ereignete sich gegen 15:20 Uhr, als die Fahrerin eines VW zum Überholen eines vor ihr bremsenden Renaults nach links auf die Gegenfahrbahn ausscherte. Dort konnte ein entgegenkommender Opel-Fahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass die beiden Fahrzeuge frontal kollidierten.
Der 61-jährige Fahrer und seine 60-jährige Beifahrerin im Opel erlitten schwere Verletzungen und mussten aus dem Fahrzeug befreit werden. Auch die 25-jährige VW-Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Drei Insassen des Renaults – der 43-jährige Fahrer, eine 41-jährige Beifahrerin und eine 14-jährige Mitfahrerin – wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.
Die Staatsstraße war für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ober- und Unterspiesheim sowie Schwebheim unterstützten die Polizei Gerolzhofen bei der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge. Für die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang sucht die Polizei Gerolzhofen Zeugen, insbesondere den Fahrer eines Lkw, der in Richtung Kolitzheim unterwegs war. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegen.
