Verkehrsunfall durch gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr – Polizei Würzburg bittet um Mithilfe
WÜRZBURG – Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich im Röntgenring ein Verkehrsunfall, der durch einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verursacht wurde. Ein bislang unbekannter Mann aus einer fünfköpfigen Personengruppe warf den schweren Fuß einer Warnbake auf die Fahrbahn. Ein 18-jähriger Fahrer eines silbernen Peugeot 206 überfuhr diesen und erlitt Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die gesamte Gruppe flüchtete umgehend nach der Tat. Die Polizei Würzburg-Stadt ermittelt und bittet um Hinweise.
Der Vorfall geschah gegen 05:15 Uhr, als der Peugeot-Fahrer in Richtung Berliner Platz unterwegs war. Kurz bevor der Fahrer die Gruppe auf dem Gehweg passierte, warf einer der Männer den Bakenfuß auf den rechten Fahrstreifen.
Beim Überfahren des Hindernisses wurden das rechte Vorderrad und die Felge des PKW beschädigt. Glücklicherweise blieben die Insassen unverletzt. Unmittelbar nach der Tat zog ein Mitglied der Gruppe den Bakenfuß zurück auf den Gehweg, und die Männer flüchteten in Richtung Pleichertorstraße.
Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei im Nahbereich blieb ohne Erfolg. Der Bakenfuß konnte jedoch sichergestellt werden, und es wurden DNA-Spuren zur Auswertung an die Fachstellen weitergeleitet.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer hat zur Tatzeit im Bereich des Röntgenrings oder der Pleichertorstraße verdächtige Personen oder Fahrzeugbewegungen bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0931 / 457-2210 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
