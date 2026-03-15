Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf: Zwei Personen in Ochsenfurt leicht verletzt
OCHSENFURT IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Ochsenfurter Südtangente ein Verkehrsunfall ereignet, der mutmaßlich durch Übermüdung eines Autofahrers ausgelöst wurde. Gegen 15:45 Uhr geriet ein Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem anderen Fahrzeug.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort verlor ein 87-jähriger Skoda-Fahrer aufgrund eines kurzen Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem VW Passat einer 38-jährigen Frau zusammen. Bei der Kollision erlitten sowohl die Fahrerin des VW als auch die Beifahrerin im Skoda leichte Verletzungen.
Die polizeilichen Maßnahmen und Folgen im Überblick:
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Ermittlungsverfahren: Da der Verdacht besteht, dass der Unfallverursacher am Steuer einschlief, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.
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Sachschaden: An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der insgesamt im niedrigen fünfstelligen Bereich liegt.
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Unfallaufnahme: Beamte der Polizeiinspektion Ochsenfurt waren vor Ort, um den Hergang zu dokumentieren und die Ermittlungen aufzunehmen.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefahren von Übermüdung im Straßenverkehr hin, die schwerwiegende strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
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