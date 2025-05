Verkehrsunfall – Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – Am Montagnachmittag ereignete sich in der Lindhardstraße in Ochsenfurt ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr beim Auffahren auf die Bundesstraße 13 auf das Heck eines verkehrsbedingt wartenden BMW vor ihm auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Inwieweit dies ursächlich für den Unfall war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen in einem eingeleiteten Strafverfahren. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme bei dem 21-jährigen Fahrer durchgeführt.