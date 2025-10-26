Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit 23.000 Euro Schaden
GAUKÖNIGSHOFEN – Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße WÜ 49 zwischen Eichelsee und der Staatsstraße 2269 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von 23.000 Euro entstand.
Ein 18-jähriger deutscher Fahrer eines Mercedes-PKW geriet aufgrund eines Fahrfehlers zunächst nach rechts ins Bankett, verlor die Kontrolle und kam in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Audi-PKW zusammen, der ebenfalls von einem 18-jährigen Deutschen gefahren wurde.
Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn abgewiesen und kamen im Straßengraben zum Stehen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Ein Beifahrer des Audi blieb unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
