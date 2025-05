Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr – Zwei Personen schwer verletzt

DINGOLSHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Am späten Mittwochabend ereignete sich auf der Kreisstraße 52 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der genaue Unfallhergang wird von der Polizei Gerolzhofen ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 37-jähriger Fahrer eines roten Kia Picanto die Kreisstraße von Dingolshausen in Richtung Bischwind. In einer leichten Rechtskurve geriet er aus unbekannter Ursache ins Seitenbankett, schleuderte und geriet in den Gegenverkehr. Gleichzeitig fuhr eine 63-jährige Fahrerin eines schwarzen Toyota Aygo in Richtung Dingolshausen. Die Fahrerin konnte dem Kia nicht mehr ausweichen, und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kia des 37-Jährigen kam erst in einem tieferliegenden Feld zum Stehen.

Die alarmierten Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten 37-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Kreisstraße 52 war für die Unfallaufnahme vollständig gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei Gerolzhofen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.