Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich – zwei leicht verletzte Personen

BAD KISSINGEN / STADTGEBIET – Im Kreuzungsbereich zweier Straßen kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Die Polizei Bad Kissingen hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

Gegen 18:05 Uhr fuhr die 39-jährige Fahrerin eines Skoda Oktavia in die Kreuzung der Erhardstraße und der Bibrastraße ein und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines schwarzen Pkw. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die 39-Jährige Fahrerin und ihre 15 Jahre alte Tochter auf dem Beifahrersitz leicht verletzt. Die 75-jährige Fahrerin des zweiten Pkw blieb unverletzt. Alle Beteiligten waren deutsche Staatsbürger

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei Bad Kissingen hat den Unfall vor Ort aufgenommen. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.