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Verkehrsunfall in Bad Neustadt a. d. Saale: 13-Jähriger bei Überqueren der Straße leicht verletzt

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Verkehrsunfall in Bad Neustadt a. d. Saale: 13-Jähriger bei Überqueren der Straße leicht verletzt
Symbolfoto: 2fly4
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BAD NEUSTADT A. D. SAALE (LKR. RHÖN-GRABFELD) – Am Mittwochmittag ereignete sich in der Berliner Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Junge von einem PKW erfasst wurde.

Tathergang

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13:30 Uhr. Der 13-Jährige lief unvermittelt an einem haltenden Bus vorbei, um die Berliner Straße zu überqueren. Dabei wurde er von dem PKW einer 25-jährigen Autofahrerin erfasst, die in Richtung Saalstraße unterwegs war.

Folgen des Unfalls

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Verstrickt und zugenäht
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Der Junge erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Polizei hat in der Folge ein Ermittlungsverfahren gegen die 25-jährige Autofahrerin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

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Anmerkung: In diesem Zusammenhang weist die Polizei regelmäßig darauf hin, im Bereich von haltenden Bussen und an Haltestellen besondere Vorsicht walten zu lassen und die Geschwindigkeit anzupassen.


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