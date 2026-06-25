Verkehrsunfall in Bad Neustadt a. d. Saale: 13-Jähriger bei Überqueren der Straße leicht verletzt
BAD NEUSTADT A. D. SAALE (LKR. RHÖN-GRABFELD) – Am Mittwochmittag ereignete sich in der Berliner Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Junge von einem PKW erfasst wurde.
Tathergang
Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13:30 Uhr. Der 13-Jährige lief unvermittelt an einem haltenden Bus vorbei, um die Berliner Straße zu überqueren. Dabei wurde er von dem PKW einer 25-jährigen Autofahrerin erfasst, die in Richtung Saalstraße unterwegs war.
Folgen des Unfalls
Der Junge erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Polizei hat in der Folge ein Ermittlungsverfahren gegen die 25-jährige Autofahrerin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.
Anmerkung: In diesem Zusammenhang weist die Polizei regelmäßig darauf hin, im Bereich von haltenden Bussen und an Haltestellen besondere Vorsicht walten zu lassen und die Geschwindigkeit anzupassen.
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