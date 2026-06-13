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Verkehrsunfall in Marktheidenfeld: Zwei Kinder nach Buskollision leicht verletzt

13. Juni 2026Letztes Update 13. Juni 2026
Verkehrsunfall in Marktheidenfeld: Zwei Kinder nach Buskollision leicht verletzt
Symbolbild: 2fly4
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MARKTHEIDENFELD (LKR. MAIN-SPESSART) – Bei einem Verkehrsunfall in Marktheidenfeld wurden am Donnerstagnachmittag zwei Kinder leicht verletzt. Ein Pkw war an einer Kreuzung mit einem vorfahrtsberechtigten Linienbus zusammengestoßen.

Hergang des Unfalls

Der Unfall ereignete sich gegen 16:25 Uhr auf der Ringstraße. Ein 24-jähriger Toyota-Fahrer war dort unterwegs und übersah an der Kreuzung zur Kreuzbergstraße den vorfahrtsberechtigten Linienbus, was zur Kollision der beiden Fahrzeuge führte.

Folgen des Zusammenstoßes

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Zum Unfallzeitpunkt befanden sich zehn Fahrgäste in dem Bus. Zwei Kinder im Alter von 7 und 11 Jahren erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden.

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Ermittlungen der Polizei

Die Unfallaufnahme wurde durch die Polizeiinspektion Marktheidenfeld durchgeführt. Gegen den 24-jährigen Unfallverursacher leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.


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