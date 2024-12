Verkehrsunfall mit 5.000 Euro Schaden in Ettleben

WERNECK – Verkehrsunfall in Ettleben

Am 24.12.2024, gegen 09:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Frankenstraße im Ortsteil Ettleben von WERNECK. Ein 51-jähriger Fahrer eines Mercedes schätzte den Abstand zu einem parkenden VW Passat falsch ein und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite seines Pkw am Heck des geparkten Fahrzeugs.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils rund 5.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.