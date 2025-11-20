Verkehrsunfall mit auslaufendem Diesel – Straße mehrere Stunden gesperrt

GEMÜNDEN A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Dienstagnachmittag kam es in der Weißensteinstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw. Dabei entstand größerer Sachschaden und Diesel trat aus.

Gegen 13:45 Uhr wollte ein 87-jähriger Mann mit seinem VW von einem Parkplatz in die Weißensteinstraße einfahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah der Mann dabei einen Lkw und stieß mit diesem auf Höhe von dessen Kraftstofftank zusammen. Verletzt wurde niemand.

Durch den Aufprall wurde der Tank am Lkw beschädigt. Diesel verteilte sich in der Folge über die Fahrbahn und auch auf eine Schotterfläche. Die Fahrbahn musste aufwändig gereinigt und die Schotterfläche abgebaggert werden, weshalb die Straße für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Hierbei wurde die Polizei von der hinzugerufenen Feuerwehr unterstützt.