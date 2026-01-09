Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der B286 – Unfallursache wohl nicht angepasste Geschwindigkeit

BAD KISSINGEN – Auf der Bundesstraße 286 kam es am Mittwochmittag zu einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Es entstand mehrere zehntausend Euro Sachschaden.

Gegen 15:35 Uhr kam es auf der B286 zwischen Arnshausen und Oerlenbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem grauen Audi Q3, einem VW Crafter und einem VW Golf. Den ersten Erkenntnissen nach befuhr die 46 Jahre alte deutsche Fahrerin des Audi die Straße in Richtung Oerlenbach und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte in den entgegenkommenden VW Crafter. Der nachfolgende VW Golf konnte einen Zusammenstoß mit dem VW Crafter nicht mehr verhindern und fuhr auf diesen auf. Der Fahrer des VW Crafter, ein 25-jähriger Deutscher, sowie sein Beifahrer, ein 29 Jahre alter Deutscher, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrerin des Audi wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des VW Golf, ein 57-jähriger Deutscher, blieb unverletzt.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird in der Summe auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Kissingen hat den Unfall vor Ort aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in diesem Bereich komplett gesperrt.