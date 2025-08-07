Verkehrsunfall mit drei Verletzten – Rettungshubschrauber im Einsatz

ROTHENFELS, LKR. MAIN-SPESSART – Am Dienstagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2315 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Gegen 16:45 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Opel von Hafenlohr in Richtung Neustadt und wollte an der letzten Einmündung nach Rothenfels abbiegen. Erstem Sachstand nach übersah er hierbei offenbar einen aus Richtung Neustadt kommenden vorfahrtsberechtigten Land Rover und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Aufgrund des Aufpralls wurde der Opel noch auf ein weiteres Fahrzeug geschleudert.

Der 48-jährige Opel-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden anderen Fahrzeugführer, ein 21-Jähriger, sowie ein 42-Jähriger, wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die umliegenden Feuerwehren aus Rothenfels, Neustadt, Marktheidenfeld und Lohr waren mit insgesamt 36 Einsatzkräften vor Ort und kümmerten sich unter anderem um die erforderlichen Bergungs- und Aufräumarbeiten.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen war die Staatsstraße in beide Richtungen voll gesperrt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf ca. 65.000 Euro geschätzt.