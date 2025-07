Verkehrsunfall mit einer Vielzahl an festgestellten Verstößen

KLINGEN/BIEBEREHREN – Am 08.07.2025 gegen 07:00 Uhr kam es auf der Staatsstraße zwischen Klingen und Creglingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Ein 25-jähriger Motorradfahrer fuhr von Creglingen in Richtung Klingen. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer befuhr zeitgleich die Ortsverbindungsstraße aus Richtung Schirmbach kommend und wollte an der Einmündung zur ST2269 nach links in Richtung Creglingen abbiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten Kradfahrer, was im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß führte.

Der Kradfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Bei der genaueren Überprüfung der Fahrzeuge stellte sich heraus, dass die am Motorrad angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Die Zulassungsplakette war gefälscht, das Motorrad weder zugelassen noch versichert. Zudem gab es Hinweise auf technische Veränderungen am Zweirad. Der 25-jährige Fahrer besaß zudem keine erforderliche Fahrerlaubnis.

Das Zweirad wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen zahlreicher Delikte verantworten.