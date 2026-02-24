Auto IU

Verkehrsunfall mit Kabeltrommel und Auseinandersetzung in der Innenstadt

Verkehrsunfall mit Kabeltrommel und Auseinandersetzung in der Innenstadt
Symbolfoto: 2fly4
WÜRZBURG – Am Freitagmorgen sowie am frühen Sonntagmorgen kam es im Stadtgebiet zu zwei ungewöhnlichen Vorfällen, die polizeiliche Ermittlungen nach sich zogen. Während im Stadtteil Lengfeld eine rollende Kabeltrommel einen Pkw beschädigte, wurde in der Augustinerstraße ein 34-Jähriger bei einem Streit verletzt.

In der Nürnberger Straße setzte sich am Freitag gegen 06:50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine große Kabeltrommel in Bewegung und rollte gegen das Auto eines 54-Jährigen. Die Polizei untersucht nun, ob die Trommel von einem Lkw gefallen ist oder möglicherweise absichtlich ins Rollen gebracht wurde.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 03:40 Uhr, als drei Männer in der Augustinerstraße in Streit gerieten.

Zwei bislang unbekannte Täter schlugen einem 34-Jährigen ins Gesicht und stießen ihn in eine Schaufensterscheibe, die dabei zu Bruch ging. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um deine Mithilfe bei der Aufklärung dieser Fälle. Solltest du sachdienliche Hinweise geben können, melde dich bitte unter der Telefonnummer 0931/457-2230.

