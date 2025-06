Verkehrsunfall mit Quad, Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel

VOLKACH – Am 21. Juni 2025, gegen 13:10 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2274 bei Volkach ein Verkehrsunfall mit einem Quad. Ein 29-jähriger Mann fuhr von Obervolkach in Richtung Volkach, als er zunächst in einer Kurve die Leitplanke touchierte und anhielt.

Nachdem er abgebrochene Fahrzeugteile eingesammelt und den Schaden an seinem Fahrzeug begutachtet hatte, setzte er seine Fahrt fort. Nach nur circa 100 Metern fuhr er erneut in die Leitplanke, wobei er vom Quad fiel. Andere Verkehrsteilnehmer, die das Geschehen beobachten konnten, verständigten daraufhin den Notruf.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen fest, dass der Quadfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Es folgte eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Aufgrund des geschilderten Unfallhergangs hat der Mann gleich mehrere Straftatbestände erfüllt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Verkehrsunfallflucht ermittelt. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Volkach und Obervolkach.