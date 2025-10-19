Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Karlstadt
KARLSTADT – Am Samstag, den 18. Oktober 2025, gegen 20:15 Uhr ereignete sich im Gemeindeteil Gambach ein Verkehrsunfall mit anschließender unerlaubter Entfernung vom Unfallort. Eine 75-jährige türkische Rentnerin kollidierte beim Ausparken ihres BMW mit der rechten Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand abgestellten VW, wobei sich die beiden PKW verkeilten.
Da es der Fahrerin nicht gelang, ihr Fahrzeug auszuparken, übernahm ihr gleichaltriger Ehemann das Steuer und rangierte den PKW aus der Parklücke. Anschließend entfernte sich das Ehepaar von der Unfallstelle. Der Vorgang wurde von einem Zeugen beobachtet, der umgehend die Polizei informierte.
Das Fahrzeug und die beteiligten Personen konnten an der Halteranschrift angetroffen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 7000 Euro geschätzt. Die Ehefrau erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!