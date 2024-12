Verkehrsunfall mit Verletzten und 11.000 Euro Schaden

OBERTHULBA – Auffahrunfall nach Missachtung eines Stop-Schilds

Am 2. Weihnachtsfeiertag, gegen 17:15 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2291 bei Oberthulba zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 26-jähriger Mazda-Fahrer war von Reith in Richtung Oberthulba unterwegs, als eine 60-jährige Kia-Fahrerin von der BAB 7 abfuhr. Sie missachtete vermutlich das Stop-Schild und fuhr auf die Staatsstraße in Richtung Oberthulba auf.

Der Mazda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Kia auf. Während die Kia-Fahrerin leicht verletzt wurde, blieb der Mazda-Fahrer unverletzt.

Sachschaden und Ermittlungen

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. Der genaue Unfallhergang wird derzeit von der Polizeiinspektion Hammelburg untersucht.