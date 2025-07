Verkehrsunfall mit vier Verletzten

GEISELWIND – Am Samstagabend, den 05.07.2025, kam es gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung der Staatsstraßen 2258 und 2260 bei Geiselwind im Landkreis Kitzingen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Pkw-Fahrer war von Füttersee kommend in Richtung Geiselwind unterwegs und missachtete an der Einmündung zur Staatsstraße 2260 die Vorfahrt. Ohne den bevorrechtigten Verkehr zu beachten, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw, der von Schlüsselfeld in Richtung Geiselwind fuhr.

Beide Fahrzeuge waren mit jeweils zwei Personen besetzt. Durch die Kollision erlitten die Insassen zum Teil schwere Verletzungen und mussten nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.