Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern und einem Pkw: Motorradfahrer schwer verletzt – Sachschaden von knapp 50.000 Euro

EUERBACH / SULZTHAL, LKR. SCHWEINFURT – Am frühen Dienstagabend ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Euerbach und Sulzthal ein Verkehrsunfall, in den zwei Motorräder und ein Pkw verwickelt waren. Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer.

Gegen 17:30 Uhr geriet ein 31-jähriger Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw einer 48-jährigen Frau aus dem Landkreis. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, die Pkw-Fahrerin wurde ebenfalls verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung am Unfallort in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Motorrad wurde bei dem Zusammenstoß nahezu vollständig zerstört, der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Am Pkw entstand ein Frontschaden von über 40.000 Euro.

Durch die herumliegenden Trümmerteile kam ein nachfolgender 28-jähriger Motorradfahrer ebenfalls zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden an seinem Motorrad beträgt rund 2.000 Euro.

Die Polizei Hammelburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Schadenshöhe aufgenommen. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Motorradfahrer, stets verantwortungsbewusst und vorausschauend zu fahren, geeignete Schutzausrüstung zu tragen, die Verkehrsregeln zu beachten und die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen, um Unfälle zu vermeiden.