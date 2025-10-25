Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW auf der A70 bei Bergrheinfeld
SCHWEINFURT – Am Freitagmorgen gegen 08:02 Uhr kam es auf der A70 auf Höhe der Anschlussstelle Bergrheinfeld zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Nach ersten Erkenntnissen geriet der PKW nach links ins Bankett und schleuderte anschließend gegen den in gleicher Richtung fahrenden LKW. Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.
Der 51 Jahre alte deutsche PKW-Fahrer aus dem Raum Duisburg wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck voll gesperrt. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde ein Sachverständiger zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.
