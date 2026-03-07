Auto IU

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad – 18-Jähriger schwer verletzt

7. März 2026Letztes Update 7. März 2026
Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad – 18-Jähriger schwer verletzt
Symbolbild: 2fly4
HÖSBACH IM LANDKREIS ASCHAFFENBURG – Am Freitagmorgen hat sich im Bereich der Autobahnabfahrt Hösbach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 06:30 Uhr stießen eine Yamaha und ein Opel auf der Kreuzung Aschaffenburger Straße / Staatsstraße 2307 zusammen.

Während der junge Motorradfahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, blieb die 50-jährige Opel-Fahrerin unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Aufgrund einer notwendigen Vollsperrung kam der Berufsverkehr zeitweise zum Erliegen, was auch zu einem Rückstau auf die Autobahn A3 führte. Gegen 08:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Die Polizei Aschaffenburg führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

