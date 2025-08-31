Verkehrsunfallflucht auf der A3 bei Helmstadt – Kanu auf der Autobahn
HELMSTADT – Am Samstagvormittag ist ein aufblasbares Kanu auf der A3 bei Helmstadt von einem Kleintransporter gefallen und mit zwei Autos kollidiert. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Verkehrspolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.
Der Vorfall ereignete sich in Fahrtrichtung Frankfurt. Das Kanu, das vermutlich aufgrund mangelhafter Ladungssicherung auf dem Dach des Kleintransporters befestigt war, löste sich und fiel auf die Fahrbahn. Dort stieß es mit zwei Pkw zusammen und beschädigte diese. Der Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.
Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt nach dem Unfall unvermittelt fort. Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09302-9100 zu melden.
