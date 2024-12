Verkehrsunfallflucht: Geschädigter bleibt mit 2.000 Euro Schaden zurück

FRAMMERSBACH, LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Mittwochmittag touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren einen geparkten Audi, der zuvor vom Fahrzeugbesitzer in der Orber Straße abgestellt worden war. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung von der Unfallstelle.

Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.