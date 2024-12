Verkehrsunfallflucht in Kitzingen – Zeugenaufruf

Zwischen Montag, dem 23.12.2024, 18:30 Uhr, und Dienstag, dem 24.12.2024, 11:00 Uhr, wurde ein in der Pfaffensteige (Hoheim) geparkter Ford am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Pkw parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand.

Ein Verursacher des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Kitzingen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.