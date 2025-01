Verkehrsunfallflucht mit 3.000 Euro Schaden

LOHR AM MAIN – Verkehrsunfallflucht in der Bergstraße

Am vergangenen Dienstagmittag ereignete sich in der Bergstraße in Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Der entstandene Sachschaden an der vorderen linken Seite des Fahrzeugs beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sich zu melden.

Kontaktmöglichkeiten für Zeugen:

Telefon: 09352/874130

E-Mail: pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.