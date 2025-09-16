Verkehrsunfallflucht mit 5.000 Euro Schaden – Gibt es Zeugen In Estenfeld?
ESTENFELD – Am Montagabend kam es in der Seinsheimstraße in Estenfeld zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Seat und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro, bevor er die Unfallstelle verließ.
Das Unfallgeschehen ereignete sich gegen 19:00 Uhr. Der geparkte PKW einer Ortsbewohnerin wurde seitlich touchiert, wobei die gesamte Fahrerseite beschädigt wurde. Der Verursacher kam seinen gesetzlichen Pflichten nicht nach und entfernte sich, ohne Hinweise zu hinterlassen.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de zu wenden.
