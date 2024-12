Verkehrsunfallflucht – Zeugen in Bad Kissingen und Hammelburg gesucht

HAMMELBURG / BAD KISSINGEN – Am Donnerstag, den 12.12.2024, meldete eine Bürgerin bei der Polizeiinspektion Hammelburg eine Verkehrsunfallflucht. Der Vorfall ereignete sich vermutlich am Dienstag, den 10.12.2024, während die Frau ihr Fahrzeug in Bad Kissingen abgestellt hatte.

Im Zeitraum zwischen 11 und 14 Uhr parkte sie an mehreren Orten, darunter in der Weidgasse sowie auf den Parkplätzen der Einkaufsläden „Jawoll“ und „Kaufland“. Während ihres Einkaufs wurde ihr Fahrzeug von einem unbekannten Fahrzeug an der hinteren Stoßstange und am Kotflügel beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Hammelburg bittet um Hinweise, um den Unfallverursacher ausfindig zu machen. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09732/906-0 entgegengenommen.