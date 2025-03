Verkehrsunfallfluchten im Bereich Lohr kosten rund 10.000 Euro

LOHR A.MAIN – Im Landkreis Main-Spessart wurden am Freitag mehrere Fälle von Unfallflucht bei der Polizei gemeldet. Die Vorfälle ereigneten sich in Frammersbach, Habichsthal und Lohr a.Main.

In Habichsthal kam es im Zeitraum vom 1. bis 21. März 2025 zu einer Sachbeschädigung an einer Straßenlaterne in der Dorfstraße. Dabei entstanden Kratzer am Laternenpfosten, der Schaden wurde auf etwa 2500 Euro geschätzt. Ein Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Donnerstag, dem 27. März 2025, in der Ludwigspassage in Lohr a.Main. Zwischen 13:00 und 17:30 Uhr touchierte ein unbekanntes Fahrzeug den Audi Q5 eines 70-Jährigen, der dort geparkt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne den Vorfall zu melden.

Am Freitag, dem 28. März 2025, parkte ein 64-Jähriger seinen grauen Skoda auf dem Parkplatz am Seeweg in Lohr a.Main. Zwischen 09:15 und 10:25 Uhr wurde das Fahrzeug an der linken Seite zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Auch in diesem Fall entfernte sich der Unfallverursacher, ohne die Polizei zu informieren.

In Frammersbach kam es ebenfalls am Freitag, gegen 10:00 Uhr, zu einem weiteren Unfall. Ein 55-Jähriger hatte seinen grauen VW Golf in der Herbertshainer Straße am Fahrbahnrand geparkt. Beim Vorbeifahren touchierte ein Lkw den linken Außenspiegel des Fahrzeugs und beschädigte ihn. Der Verursacher fuhr nach dem Vorfall weiter, ohne anzuhalten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Die Polizei in Lohr bittet Zeugen, die Hinweise zu den Unfallfluchten geben können, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an ppufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.