Auto IU

Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet Haßfurt – Polizei sucht Zeugen

16. März 2026Letztes Update 16. März 2026
Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet Haßfurt – Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Mithilfe bei der Aufklärung von zwei Unfallfluchten, die sich am vergangenen Freitag ereignet haben. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

In der Robert-Bosch-Straße wurde zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr ein auf dem Norma-Parkplatz abgestellter VW Multivan beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde das Fahrzeug vermutlich von einem Einkaufswagen im Bereich der Stoßstange touchiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Johanniter Hausnotruf testen

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Augsfelder Straße. Dort kam einer 62-jährigen Autofahrerin ein bislang unbekannter Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Frau nach rechts ausweichen, wobei sie gegen ein Geländer prallte. Während der Unfallgegner seine Fahrt fortsetzte, ohne anzuhalten, blieb die Fahrerin mit einem Sachschaden von rund 2.500 Euro an ihrem Wagen zurück.

Das könnte Dich auch interessieren:

St. Kilian setzt erfolgreichen Pistazien-Sahnelikör unter neuem Namen fort

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Die Polizeiinspektion Haßfurt nimmt sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen entgegen: 09521/927-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. März 2026Letztes Update 16. März 2026

Mehr

Reinigung der Heilwasser-Entnahmestelle: Ganztägige Sperrung am 17. März

Reinigung der Heilwasser-Entnahmestelle: Ganztägige Sperrung am 17. März

16. März 2026
Frühlingsstart für Senioren: Geführte Wanderung zu den Märzenbechern

Frühlingsstart für Senioren: Geführte Wanderung zu den Märzenbechern

16. März 2026
Brasilianische Jazz-Nacht in der Haßfurter Rathaushalle

Brasilianische Jazz-Nacht in der Haßfurter Rathaushalle

16. März 2026
Equal Pay Day: Gleichstellungsstelle sensibilisiert Jugendliche in Gerolzhofen

Equal Pay Day: Gleichstellungsstelle sensibilisiert Jugendliche in Gerolzhofen

16. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)