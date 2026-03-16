Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet Haßfurt – Polizei sucht Zeugen
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Mithilfe bei der Aufklärung von zwei Unfallfluchten, die sich am vergangenen Freitag ereignet haben. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
In der Robert-Bosch-Straße wurde zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr ein auf dem Norma-Parkplatz abgestellter VW Multivan beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde das Fahrzeug vermutlich von einem Einkaufswagen im Bereich der Stoßstange touchiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.
Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Augsfelder Straße. Dort kam einer 62-jährigen Autofahrerin ein bislang unbekannter Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Frau nach rechts ausweichen, wobei sie gegen ein Geländer prallte. Während der Unfallgegner seine Fahrt fortsetzte, ohne anzuhalten, blieb die Fahrerin mit einem Sachschaden von rund 2.500 Euro an ihrem Wagen zurück.
Die Polizeiinspektion Haßfurt nimmt sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen entgegen: 09521/927-0
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