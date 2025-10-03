Auto IU
Verlängerte Revisionsarbeiten im SILVANA – Öffnung am 08.10.2025
GELDERN – Die Wiedereröffnung des Hallenbades und der Saunalandschaft im SILVANA Sport- und Freizeitbad muss aufgrund unvorhergesehener, zusätzlicher Instandsetzungsarbeiten an den technischen Anlagen verschoben werden. Das Bad öffnet daher erst am Mittwoch, den 8. Oktober 2025, wieder für Besucher. Die Verlängerung der Schließung ist notwendig, um die Revisionsarbeiten gewissenhaft und für einen sicheren Badebetrieb ordnungsgemäß abzuschließen.
Im Zuge der derzeit stattfindenden Revision sind zusätzliche Aufgaben aufgetaucht, die einen unerwarteten Mehraufwand bedeuten. Hallenbad und Sauna stehen den Gästen somit ab Mittwoch, 8. Oktober 2025, wieder zur Verfügung.
