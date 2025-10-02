Auto IU

Verlängerte Revisionsarbeiten im SILVANA – Öffnung am 08.10.2025

2. Oktober 2025Letztes Update 2. Oktober 2025
Bild SW-N
Sparkasse

GELDERNDie Wiedereröffnung des Hallenbades und der Saunalandschaft im SILVANA Sport- und Freizeitbad muss aufgrund unvorhergesehener, zusätzlicher Instandsetzungsarbeiten an den technischen Anlagen verschoben werden. Das Bad öffnet daher erst am Mittwoch, den 8. Oktober 2025, wieder für Besucher. Die Verlängerung der Schließung ist notwendig, um die Revisionsarbeiten gewissenhaft und für einen sicheren Badebetrieb ordnungsgemäß abzuschließen.

Im Zuge der derzeit stattfindenden Revision sind zusätzliche Aufgaben aufgetaucht, die einen unerwarteten Mehraufwand bedeuten. Hallenbad und Sauna stehen den Gästen somit ab Mittwoch, 8. Oktober 2025, wieder zur Verfügung.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. Oktober 2025Letztes Update 2. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)